Трамп изучил ситуацию с пластиковым оружием

Трамп изучил ситуацию с возможной продажей пластикового оружия в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает вопрос, связанный с возможной продажей в стране пластикового оружия, созданного на 3D-принтере, и уже обсудил его с Американской стрелковой ассоциацией (NRA).

"Я изучаю вопрос о продаже людям напечатанного на 3D-принтере пластикового оружия. Уже поговорил об этом с Американской стрелковой ассоциацией (NRA), не кажется, что в этом есть особый смысл!" — написал американский лидер в своем Twitter. I am looking into 3-D Plastic Guns being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn’t seem to make much sense!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 июля 2018 г.

Ранее сообщалось, что американский оружейник-энтузиаст, основатель компании Defense Distributed Коди Уилсон (Cody Wilson) изобрел первый пистолет, основные компоненты которого можно распечатать на 3D-принтере.

В мае 2013 года месяца Уилсон объявил об успешном испытании модели "Освободитель", а затем выложил в свободный доступ чертежи, по которым пистолет можно распечатать самостоятельно. Из всех деталей пистолета лишь одна — боек — делается из металла, а остальные изготавливаются послойно из пластика на принтере. Распространение чертежей в интернете вызвало обеспокоенность властей в ряде стран, в том числе и из-за того, что такие пистолеты не обнаруживаются металлодетекторами. Власти США потребовали удалить чертежи из интернета. Уилсон подал в суд на правительство страны в 2015 году.

В понедельник стало известно, что генеральные прокуроры десяти штатов США подали иск против администрации Трампа из-за разрешения публиковать в интернете инструкции по сборке пистолета на 3D-принтере. Иск также направлен против компании Defense Distributed и фонда "Вторая поправка".