Пентагон доверит компьютеру выбор целей на поле боя

Пентагон собрался доверить компьютеру выбор целей на поле боя

Вице-президент компании-подрядчика Пентагона Booz Allen Hamilton Джош Салливан рассказал, что министерство обороны США согласовывает условия контракта в сфере использования элементов искусственного интеллекта в военных целях. Контракт рассчитан на пять лет. Предлагаемая сумма соглашения составит 885 млн долларов, передает ТАСС

По словам Салливана, суть контракта заключается в том, чтобы переложить на ИИ рутинные и трудоемкие задачи, выполняемые американскими военнослужащими, предоставив им больше времени для решения более сложных проблем.

Например, сотни американских военных занимаются изучением записей с камер видеонаблюдения, установленных на боевой технике, чтобы опознать потенциального противника или представляющую угрозу цель. Салливан утверждает, что последние разработки в сфере искусственного интеллекта позволяют точно опознавать грузовики, легковые машины, ангары и вооружения потенциального противника.

Китаем. По словам вице-президента компании-подрядчика Пентагона, такие технологии должны помочь США более успешно конкурировать в этой области с Россией

Напомним, в начале июня стало известно, что Пентагон собрался доверить защиту от ядерных ракет искусственному интеллекту.