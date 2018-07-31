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Пентагон доверит компьютеру выбор целей на поле боя
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Пентагон собрался доверить компьютеру выбор целей на поле боя 

Деловая газета «Взгляд» 5 минут назад
Фото: EPA
Министерство обороны США собирается переложить на искусственный интеллект (ИИ) трудоемкие задачи, выполняемые американскими военнослужащими, в том числе опознание объектов потенциального противника и представляющих угрозу целей, сообщила The Wall Street Journal.
Вице-президент компании-подрядчика Пентагона Booz Allen Hamilton Джош Салливан рассказал, что министерство обороны США согласовывает условия контракта в сфере использования элементов искусственного интеллекта в военных целях. Контракт рассчитан на пять лет. Предлагаемая сумма соглашения составит 885 млн долларов, передает ТАСС.
По словам Салливана, суть контракта заключается в том, чтобы переложить на ИИ рутинные и трудоемкие задачи, выполняемые американскими военнослужащими, предоставив им больше времени для решения более сложных проблем.
Например, сотни американских военных занимаются изучением записей с камер видеонаблюдения, установленных на боевой технике, чтобы опознать потенциального противника или представляющую угрозу цель. Салливан утверждает, что последние разработки в сфере искусственного интеллекта позволяют точно опознавать грузовики, легковые машины, ангары и вооружения потенциального противника.
По словам вице-президента компании-подрядчика Пентагона, такие технологии должны помочь США более успешно конкурировать в этой области с Россией и Китаем.
Напомним, в начале июня стало известно, что Пентагон собрался доверить защиту от ядерных ракет искусственному интеллекту.
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