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США стягивает вооружение к границам Венесуэлы
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США стягивает вооружение к границам Венесуэлы 

Ридус 1 час назад
Фото: www.ridus.ru
Два военных транспортных самолёта США прибыли в аэропорт Манауса () штат Амазонас, Бразилия) за прошедшую неделю. Пока неизвестно переброску каких грузов осуществили С130 и C17, способные перевозить по 80 тонн вооружения, транспорта и людей.
Штат Амазонас находится вблизи границы с Венесуэлой, что вызывает особую настороженность, особенно с учётом объявления о партнёрстве с НАТО соседней Колумбии и решения о размещении военных баз в Аргентине. На фоне прошлогодних обсуждений Трампа со своими советниками возможности вторжения в Венесуэлу, учений американских военных в Амазонии в 2017 году и недавнего визита вице-президента США Майкла Пенса в Манаус это выглядит как подготовка к интервенции.
"Предполагаемое вторжение возможно, поскольку США уже обещали вторгаться в другие страны. В конце концов какая ещё может быть причина того, что эти самолёты приземлились здесь в Манаусе?", — сказал сотрудник международного аэропорта имени Эдуардо Гомеса, пожелавший остаться неизвестным.
Организация по борьбе с государственным терроризмом "CST command" также напомнила, что в последние годы Манаус зачищается федеральной полицией от любого российского присутствия, от чего страдают простые российские туристы и предприниматели, которых массово бросают в тюрьмы без предъявления каких либо признаков преступления. Предположения правозащитников об участии США в произвольных арестах в Амазонии перестали быть просто предположениями, когда два месяца назад правительство штата заключило официальный контракт о мерах по обеспечению безопасности с американской компанией, принадлежащей экс-мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани, что уже официально переводит полицию штата под контроль США.
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