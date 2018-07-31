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Конкурс АрМИ «Соколиная охота» усложнили
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Конкурс АрМИ «Соколиная охота» усложнили 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: МО РФ
Главный судья соревнований расчетов БПЛА сообщил о внесении изменений в программу конкурса.
Участники конкурса Армейских международных игр «Соколиная охота» впервые проведут разведку с помощью беспилотников ночью. Об этом сообщил журналистам в понедельник главный судья состязаний Болат Журабаев.
«Три упражнения в "Соколиной охоте" мы впервые выполним ночью: ведение разведки, поддержка группы и корректировка огня артиллерии», — перечислил он.
В этих испытаниях, по его словам, будут еще раз проверены все достоинства ночного применения беспилотников, включая бесшумность и малозаметность аппарата, хороший обзор для оператора благодаря теплоконтрастности целей.
«Опыт современных вооруженных конфликтов, например в Сирии, свидетельствует о высокой эффективности ведения боевых действий ночью против иррегулярных формирований — таких, как террористические группы», — пояснил Журабаев.
В этом году также добавлен еще один новый элемент — «Воздушная разведка», смысл которого заключается в обеспечении действий разведывательной группы на территории, подконтрольной противнику.
«Задача расчета беспилотника — найти эту группу, установить с ней контакт и обеспечить безопасность ее передвижения. Получилось очень эффектное упражнение, которое можно будет взять на вооружение в программу подготовки подразделений БЛА», — отметил главный судья.
Международный конкурс Армейских международных игр «Соколиная охота» пройдет с 1 по 10 августа. В нем примут участие команды из Белоруссии, Ирана, Казахстана и России.
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