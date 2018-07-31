На АрМИ-2018 выбрали лучших разведчиков

Подведены первые итоги конкурса военных разведчиков АрМИ-2018

Российские военные лидируют в конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018». Вторую и третью строчку занимают команды из Узбекистана и Казахстана.

По итогам первого этапа конкурса «Отличники войсковой разведки-2018», который проходит в Новосибирской области, лидирует команда Российской Федерации.

На первом этапе соревнований участникам необходимо было выполнить десантирование с парашютом и совершить марш-бросок с полной выкладкой на расстояние свыше 15 километров. При этом военнослужащие должны были определить координаты маршрута, установить связь с командованием, незаметно пройти в тылу врага и из засады добыть важного пленника.

Некоторые конкурсанты при выполнении этого задания допустили досадные ошибки. Разведчики из Армении, единственная команда полностью укомплектованная срочниками, упустила условного заложника, зимбабвийцы потеряли в лесу выданный им взрыв-пакет, а впервые участвующие в конкурсе суданцы утратили нож и магазин с холостыми патронами.