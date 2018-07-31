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На АрМИ-2018 выбрали лучших разведчиков
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Подведены первые итоги конкурса военных разведчиков АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: tvzvezda.ru
Российские военные лидируют в конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018». Вторую и третью строчку занимают команды из Узбекистана и Казахстана.
По итогам первого этапа конкурса «Отличники войсковой разведки-2018», который проходит в Новосибирской области, лидирует команда Российской Федерации.
На первом этапе соревнований участникам необходимо было выполнить десантирование с парашютом и совершить марш-бросок с полной выкладкой на расстояние свыше 15 километров. При этом военнослужащие должны были определить координаты маршрута, установить связь с командованием, незаметно пройти в тылу врага и из засады добыть важного пленника.
Некоторые конкурсанты при выполнении этого задания допустили досадные ошибки. Разведчики из Армении, единственная команда полностью укомплектованная срочниками, упустила условного заложника, зимбабвийцы потеряли в лесу выданный им взрыв-пакет, а впервые участвующие в конкурсе суданцы утратили нож и магазин с холостыми патронами.
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