Американские базы оказались зависимы от России

Военные базы США в Европе оказались зависимы от России

Американские военные базы в Европе попали в зависимость от России

Об этом стало известно на фоне начала подготовки к укладке труб "Северого потока-2" в море. Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия становится "пленницей" России. Он отметил, что Конгресс обеспокоен зависимостью европейских стран от российского топлива (в первом квартале российские трубопроводы поставляли 41 процент всего потребляемого Европой газа).

В связи с этим в США начали обсуждать возможности обеспечения стабильной работы критически важных объектов в Европе, особенно военных баз. Недавно министр обороны США Джеймс Мэттис получил письмо от сенатора Пэта Туми, в котором говорилось о важности уменьшения зависимости вооруженных сил США в Европе от российского топлива, сообщает RealClear Defense.

В качестве примера зависимости приводится авиабаза Рамштайн на юго-западе Германии — стратегически важный для армии США объект, на котором проходят службу более 50 тысяч военнослужащих. База служит штаб-квартирой ВВС США в Европе. Как выяснилось, почти 40 процентов нефтепродуктов, используемых на американских военных объектах в Германии, имеют российское происхождение.

Получается, что американские военные базы в Европе зависят от российских энергоресурсов. Поэтому на американских них предлагается создать микроэнергосети, которые могут как получать энергию из основной сети, так и генерировать ее в случае отключения от источника. В качестве дополнительного источника энергии для микросетей рассматриваются даже ядерные реакторы. Еще одним методом борьбы с энергетической зависимостью может стать накопление электроэнергии. Также прорабатывается возможность использования аккумуляторов электромобилей в качестве временного источника энергии.