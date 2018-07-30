Ещё
Эксперт объяснил назначение Картаполова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Управление ВС будет готовить к гибридным войнам, заявил эксперт 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Созданное в Минобороны военно-политическое управление Вооруженных сил РФ будет готовить военнослужащих к гибридным войнам, заявил РИА Новости бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов.
Указом президента РФ Владимира Путина бывший командующий войсками в Сирии и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов возглавил новую структуру Минобороны — военно-политическое управление ВС РФ. Еще в феврале о подобных планах источник, близкий к Минобороны, рассказывал РИА Новости — по его словам, новую структуру предполагалось организовать на базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС).
"Функции главного управления будут серьезно отличаться от тех, которые были предписаны главному политуправлению СССР, тем, что это уже направление воспитательной и политической работы по военным действиям в современных гибридных войнах", — сказал Ивашов.
Он напомнил, что Главное политическое управление СССР (ГлавПУР) было расформировано в период реформ 1990-х годов, тогда на его месте создали главное управление по воспитательной работе военных.
"Сейчас без мощной схемы политвоспитания и идеологического воспитания армию строить нельзя. Поэтому усиливается направленность политической воспитательной работы на мощной идеологической основе. Идеология заключается в том, что существующий мир нестабилен, у России объявились на Западе противники. В задачи управления входит разъяснить личному составу Вооруженных сил РФ, что для подрыва морального облика ВС РФ используется масса рычагов — от киберсистем до информационной пропаганды. Решение о воссоздании направления оправданно. Это осознанная необходимость", — отметил Ивашов.
Картаполов — боевой генерал, имеющий опыт ведения боевых действий в Сирии, и, по словам эксперта, у него есть детальное представление о современных методах пропаганды и гибридных войнах.
"Он не только видел боевые действия против террористов, но и прочувствовал разнообразие форм деморализации личного состава, увидел, что такое гибридная война, что такое ее информационно-психологическая составляющая", — сказал Ивашов.

Как было раньше

В советской армии ГлавПУР ведал всей партийно-политической работой, руководил системой армейских и флотских политорганов, военной печатью, учреждениями культуры.
Под началом ГлавПУРа также находились Военно-политическая академия имени В. И. Ленина, Институт военной истории, 11 высших военно-политических училищ, кафедры идеологической направленности в 20 военных академиях и 150 училищах.
После распада СССР в Вооруженных силах России прошли процессы департизации и деполитизации, в связи с чем статус главной военной воспитательной структуры был понижен, неоднократно менялось и ее название.
Последние новости
Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на финале ЧМ Россия ни при чем: "Шпротный король" назвал виновных в разрухе в Латвии Российское СМИ разоблачает "злодеяния" Марии Бутиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видео
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:20
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
Общество Компании
00:54
Украина протестует из-за Медведева в Крыму
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение