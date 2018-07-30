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«Калашников» будет строить в Севастополе военные суда
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«Калашников» будет строить в Севастополе военные и гражданские суда 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: АО "Концерн "Калашников"
Судостроительный завод "Вымпел" (входит в концерн "Калашников") будет строить в Севастополе военные и гражданские суда, сообщил исполняющий обязанности генерального директора концерна Владимир Дмитриев.
В понедельник между Севастопольским морским портом и заводом "Вымпел" был подписан долгосрочный договор аренды на пользование одной из производственных площадок порта сроком на 49 лет. Документ подписан в рамках инвестиционного проекта в целях экономического развития региона.
"Помимо новых "Комет" мы говорим о широком спектре кораблей и судов как военной, так и гражданской направленности, которые будут достраиваться и создаваться на территории Севастополя. Строительство "Комет" позволит расширить транспортные возможности Севастополя и Республики Крым для увеличения туристического потока", — сказал Дмитриев, слова которого приводит пресс-служба правительства города.
В свою очередь, глава города Дмитрий Овсянников подчеркнул, что сотрудничество положительно повлияет на развитие отрасли судостроения.
"В частности, соглашение предполагает достройку компанией второй и третьей "Кометы", а также строительство различных образцов морской техники", — сказал губернатор.
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