Ещё
В ВС РФ создано новое управление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СФ рассказали о создании военно-политического управление ВС России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Созданное в Минобороны военно-политическое управление Вооруженных сил РФ поможет давать отпор попыткам Запада дискредитировать Россию и российскую армию, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Указом президента РФ Владимира Путина бывший командующий войсками в Сирии и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов возглавил в минувший понедельник новую структуру Минобороны — военно-политическое управление ВС РФ. Еще в феврале о подобных планах источник, близкий к Минобороны, рассказывал РИА Новости, что, по его словам, новую структуру предполагалось организовать на базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС).
"Наши западные недруги предпринимают многое для дискредитации облика России и российской армии — мы должны давать таким попыткам достойный отпор, создавать здоровый противовес. Главное военно-политическое управление министерства обороны важно для обеспечения национальной безопасности", — сказал Бондарев.
Как отметил сенатор, до сегодняшнего дня не было структуры, которая занималась бы патриотической работой среди военнослужащих. "В советское время соответствующая военно-политическая структура была. Эту традицию нужно возрождать. Решение по создание главного военно-политического управления Минобороны считаю правильным и своевременным", — подчеркнул он.
По словам Бондарева, и сейчас уровень патриотизма в войсках очень высок. "Но жизнь и геополитика бросает нам новые вызовы, к которым мы должны быть готовы. И уже сейчас формировать системный подход и к вопросам морально-нравственным, идеологическим, к патриотическому воспитанию", — сказал глава комитета.
Последние новости
Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на финале ЧМ Россия ни при чем: "Шпротный король" назвал виновных в разрухе в Латвии В Европе отреагировали на идею депутата Латвии о разделе России
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко официально обвинили в госизмене333
Предъявлено обвинение сестрам-убийцам90
«Армата» оказалась ненужной российской армии451
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко149
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина79
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение