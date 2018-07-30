Армейская авиация Украины провела учения в Азовском море

Подразделения армейской авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения на побережье Азовского моря вблизи Мариуполя "по отражению нападения вероятного противника". Об этом в понедельник сообщили в пресс-центре штаба "операции объединенных сил" (ООС).

"На прошлой неделе в течение двух дней вблизи Мариуполя подготовку повышали авиационные наводчики армейской авиации, которые наводили на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8", — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

В конце мая ВСУ также провели с подразделениями, входящими в состав ООС, учения по вызову боевой авиации для оказания огневой поддержки в ходе боя с целью повышения слаженности при поддержке авиацией действий общевойсковых частей.