Ещё
Авиация Украины провела учения в Азовском море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армейская авиация Украины провела учения в Азовском море 

ТАСС 1 час назад
Фото: Facebook
Подразделения армейской авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения на побережье Азовского моря вблизи Мариуполя "по отражению нападения вероятного противника". Об этом в понедельник сообщили в пресс-центре штаба "операции объединенных сил" (ООС).
"На прошлой неделе в течение двух дней вблизи Мариуполя подготовку повышали авиационные наводчики армейской авиации, которые наводили на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8", — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.
В конце мая ВСУ также провели с подразделениями, входящими в состав ООС, учения по вызову боевой авиации для оказания огневой поддержки в ходе боя с целью повышения слаженности при поддержке авиацией действий общевойсковых частей.
ТАСС: последние новости
Командующий войсками ЗВО Картаполов назначен замминистра обороны В Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад СМИ: Япония свернет комплексы ПВО на юго-западе страны из-за снижения ракетной угрозы КНДР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости44
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле306
Умер Сергей Шеховцов14
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста392
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве210
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
02:09
Умер Сергей Шеховцов
Общество Происшествия
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение