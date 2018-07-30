В Индии нашли ракеты XVIII века

В индийском штате Карнатака близ города Бидар при проведении работ по очистке колодца рабочие обнаружили склад боевых ракет, изготовленных в XVIII веке.

Как сообщает The Asian Age, находка была сделана при модернизации заброшенной скважины. Рабочие извлекли из земли свыше тысячи металлических цилиндрических предметов. Они были начинены порохом. Такие ракеты могли поражать цель на расстоянии до двух километров.

Оружие массово использовалось в сражениях с британской армией в период правления Типу Султана в XVIII веке. Он правил в государстве Майсур. Типу считается пионером в использовании ракетной техники в Индии . Он стал первым правителем, внедрившим тактику массированных ракетных ударов по противнику.

В частности, подобное оружие широко применялось войсками Типу Султана в 1780 году. Впоследствии британцы разработали собственные ракеты по аналогии с майсуровскими.

Обнаруженные артефакты будут переданы на хранение в местный музей.