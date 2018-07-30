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Картаполов назначен замминистра обороны
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Командующий войсками ЗВО Картаполов назначен замминистра обороны 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов назначен на должность заместителя министра обороны РФ, сообщил в понедельник губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, награждая его за заслуги перед городом.
"Андрей Валерьевич указом президента назначен заместителем министра обороны РФ и, к сожалению, покидает наш город, но остается большим другом Санкт-Петербурга. Ваша служба много сделала для развития нашего города", — сказал губернатор.
Картаполов в ответ сообщил, что на новой должности будет отвечать за вопросы военной политики, идеологии, воспитания, патриотического воспитания.
"Я все время буду приоритетным направлением видеть Санкт-Петербург и мероприятия, которые здесь проходят", — добавил генерал-полковник.
Также его наградили почетным нагрудным знаком "За заслуги перед Кронштадтом".
Картаполов командовал войсками Западного военного округа с ноября 2015 года.
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