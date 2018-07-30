Командующий войсками ЗВО Картаполов назначен замминистра обороны

"Андрей Валерьевич указом президента назначен заместителем министра обороны РФ и, к сожалению, покидает наш город, но остается большим другом Санкт-Петербурга. Ваша служба много сделала для развития нашего города", — сказал губернатор.

Картаполов в ответ сообщил, что на новой должности будет отвечать за вопросы военной политики, идеологии, воспитания, патриотического воспитания.

"Я все время буду приоритетным направлением видеть Санкт-Петербург и мероприятия, которые здесь проходят", — добавил генерал-полковник.

Также его наградили почетным нагрудным знаком "За заслуги перед Кронштадтом ".

Картаполов командовал войсками Западного военного округа с ноября 2015 года.