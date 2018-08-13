Эсминец США с ракетами зашел в Черное море

Американский эсминец с ракетами Tomahawk и Harpoon вошел в Черное море

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Carney, оснащенный ракетами Tomahawk и Harpoon вошел в Черное море. Корабль проводит операции по обеспечению безопасности на море и укреплению совместимости флотов союзников и партнеров в регионе, сообщает ТАСС

«Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу сохраняющуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе. То время, которое мы проведем там, поможет нам повысить совместимость, а также процесс обмена информацией и опытом между партнерскими государствами», — сказал командир эсминца Тайсон Янг.

Эсминец Carney — корабль типа Arleigh Burke. Он оснащен системой противоракетной обороны Aegis, ракетами Tomahawk и Harpoon, а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки. Он может нести два штурмовых вертолета Sikorsky MH-60R.

Согласно положениям конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.