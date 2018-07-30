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На Украине массово увольняются военнослужащие
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На Украине из-за низких зарплат массово увольняются военнослужащие 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На Украине в I полугодии 2018 года из армии уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников из-за недостаточного уровня денежного обеспечения. Об этом сообщил портал Ukrainian Military Pages со ссылкой на письмо министра обороны Украины Степана Полторака премьер-министру страны Владимиру Гройсману.
При этом до конца 2018 года уволятся еще 18 тыс. офицеров и контрактников. В письме отмечается, что сейчас зарплата военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. гривен (17,4 тыс. руб.) при средней зарплате по Украине в 8,7 тыс. гривен (20,2 тыс. руб.).
В связи с этим Минобороны Украины сообщило, что для сохранения кадрового потенциала и привлечения граждан на военную службу ведомство прорабатывает вопрос об увеличении с 1 октября 2018 года минимального денежного обеспечения: рядовому составу до 9 тыс. гривен (20,9 тыс. руб.) и офицерскому составу до 15,3 тыс. гривен (35,5 тыс. руб.). Полторак отметил, что для выплаты денежного обеспечения во II полугодии 2018 года министерству необходимо дополнительное финансирование в объеме 4,5 млрд гривен (10,4 млрд руб.).
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