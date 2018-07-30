На Украине массово увольняются военнослужащие

На Украине из-за низких зарплат массово увольняются военнослужащие

На Украине в I полугодии 2018 года из армии уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников из-за недостаточного уровня денежного обеспечения. Об этом сообщил портал Ukrainian Military Pages со ссылкой на письмо министра обороны Украины Степана Полторака премьер-министру страны Владимиру Гройсману

При этом до конца 2018 года уволятся еще 18 тыс. офицеров и контрактников. В письме отмечается, что сейчас зарплата военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. гривен (17,4 тыс. руб.) при средней зарплате по Украине в 8,7 тыс. гривен (20,2 тыс. руб.).