Из украинской армии массово увольняются офицеры

Украинский министр обороны Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в январе-июне 2018 года покинули 11 тысяч офицеров и контрактников. Об этом сообщает Ukrmilitary.com со ссылкой на письмо Полторака украинскому премьеру Владимиру Гройсману.

По слова министра, до конца года из армии уволятся еще 18 тысяч опытных военных. По данным Полторока, 36 процентов военнослужащих оставляют ВСУ из-за низкого уровня денежного обеспечения.

Чтобы удержать офицеров, Минобороны Украины решило повысить денежное довольствие в армии с 1 октября 2018, но для этого потребуется дополнительное финансирование на 4,5 миллиарда гривен (10,4 миллиарда рублей).

Украинские военные во время первого года службы получают 7,5 тысячи гривен (примерно 17 400 рублей) при средней зарплате по стране в 8,7 тысячи гривен (около 20 тысяч рублей).

В Минобороны хотят увеличить зарплаты рядового состава до девяти тысяч гривен (20,8 тысячи рублей), а офицерского состава — до 15,3 тысячи гривен (35,5 тысячи рублей).

В 2019 году украинские военные намерены поднять зарплаты солдат во время первого года службы до 15 тысяч гривен (чуть меньше 35 тысяч рублей).