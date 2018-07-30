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Российские танкисты отличились на «Танковом биатлоне»
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Российские танкисты почти побили рекорд трассы «Танкового биатлона» 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Во второй день "Танкового биатлона" российские танкисты показали самую высокую скорость, превысив отметку в 70 километров в час, и едва не побили рекорд трассы по времени прохождения, до нового достижения им не хватило 27 секунд, сообщил журналистам главный судья конкурса "Танковый биатлон" генерал-майор Роман Бинюков.
"Первый экипаж команды Российской Федерации одержал победу в третьем заезде второго дня соревнований. Результат российской команды составил 19 минут 37 секунд. На скоростном участке трассы экипаж развил скорость более 70 километров в час. Это самая высокая скорость, которую пока удалось развить на "Танковом биатлоне", — сказал Бинюков.
Он напомнил, что рекорд трассы принадлежит команде России. В 2017 году российский экипаж прошел трассу за 19 минут 10 секунд.
По результатам первых двух дней "Танкового биатлона-2018" в дисциплине "Индивидуальная гонка" лидирует первый экипаж российской команды. С небольшим отставанием идет команда из Китая, которая прошла трассу за 21 минуту ровно. За ними следуют танкисты из Белоруссии с результатом в 22 минуты 37 секунд. На четвертом месте расположился экипаж из Казахстана. Их время — 24 минуты 42 секунды. Замыкает пятерку лидеров Азербайджан — их танк пришел к финишу за 25 минут 25 секунд.
Команда Армении была вынуждена воспользоваться запасным танком. Тем не менее, армянские танкисты показали достойный результат — они примчались к финишной черте за 27 минут 7 секунд. Это обеспечило им восьмое место в предварительной таблице.
Бинюков сказал, что особо хочется отметить выступление дебютантов состязаний — экипаж из Сирийской Арабской Республики. Несмотря на первое выступление, сирийцам удалось обойти опытных участников конкурса. Танкисты из Сирии располагаются на девятом месте — ровно посередине турнирной таблицы. Они прошли трассу за 27 минут 22 секунды.
Состязания продолжаются — впереди заезды вторых и третьих экипажей команд в дисциплине "Индивидуальная гонка". Все участники, кроме сборной КНР и Белоруссии, выступают на российских Т-72Б3. Китайские танкисты состязаются на своих Тип 96. Белорусы привезли Т-72, модернизированный на предприятиях республики.
"Танковый биатлон-2018" проходит с 28 июля по 11 августа в рамках IV Армейских международных игр. Всего в дисциплине заявлено 23 команды. АрМИ-2018 открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". В 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.
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