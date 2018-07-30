В Ираке реанимируют «танки-призраки»

«Танки-призраки» реанимируют в Ираке

Иракская армия продолжает восстанавливать старую бронетехнику, которая досталась ей в наследство от вооруженных сил Саддама Хусейна. Получилось так, что площадки хранения с многочисленными "танками-призраками" Т-72, Т-55, Тип 59 и Тип 69 стали практическим неисчерпаемым резервом для пополнения воинских частей не только министерства обороны , но и других силовых ведомств страны.

В период оккупации территории страны войсками под звездно-полосатым флагом иракские военные чиновники, не отказываясь полностью от старой техники, все же отдавали предпочтения американским танкам. Но, как говорится, жизнь внесла свои коррективы, в реальных боевых действиях разрекламированные "Абрамсы" оказались не такими живучими, как это преподносилось заокеанской пропагандой. В боях их уничтожали не только современные противотанковые комплексы, но даже ракеты разработки 70-х годов.

Понеся существенные потери, иракцы вынуждены были "скрести по сусекам" — восстанавливать брошенные когда-то боевые машины, выпущенные в СССР, странах варшавского договора и в КНР

К тому же, даже по сравнению с Т-72, "пятьдесят пятые" и их китайские собратья гораздо легче реанимировать, собрав одну машину из нескольких. Правда, порой даже опытные специалисты не могут точно по внешним признакам определить, что же, в конце концов, получилось. Тем не менее, такие танки успешно воюют, внося посильный вклад в дело борьбы с терроризмом.