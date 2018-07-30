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"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве

Назван главный недостаток «Арматы» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская армия не стремится массово закупать танки «Армата» из-за их высокой цены, предпочитая модернизировать существующую военную технику, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
«Зачем наводнять «Арматами» все Вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит. Такая же ситуация с «Бумерангами», — передает РИА «Новости» слова Борисова.
«Армата» и «Бумеранг» — достаточно дорогостоящие модели по отношении к существующим. Эти модели — это перспектива автобронетанковой техники», — передает ТАСС слова вице-премьера.
«Если бы существующая техника, в частности, модернизированный танк Т-72, БМП-4 или БТР-82 по своим возможностям резко уступали вероятному противнику, мы бы сейчас форсировали, закупали новые модели», — добавил он.
По его словам, России удается, имея бюджет в десять раз меньше стран НАТО, решать поставленные задачи «за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов».
Напомним, ранее в понедельник вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт», вооруженные ракетами «Калибр», могут быть поставлены в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
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