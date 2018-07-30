Названы преимущества Су-25 перед американскими A-10

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National Interest рассказал о преимуществе штурмовиков Су-25 перед американскими A-10 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3 быстрее, чем американский A-10С, а также вмещает новую систему наведения в носовой части самолета, а не во внешнем блоке, что является его преимуществом, пишет американский журнал The National Interest.
Тем не менее, то, что система наведения заложена в носовую часть российского штурмовика означает, что она имеет ограниченную дистанцию передвижения, поскольку ей доступно лишь небольшое окно самолета.
Издание отмечает, что Су-25 один из самых важных боевых самолетов на вооружении российских ВВС. Он использовался практически во всех конфликтах с участием советских или российских сил, отмечает The National Interest.
Самым лучшим усовершенствованием модели Су-25СМ cтала навигационная система «Барс». Эта программа предусматривает цифровую движущуюся карту и спутниковый навигационный приемник, говорится в материале.
Благодаря такой модернизации и особенностям этот штурмовик способен быстрее достигать цели, а также работать лучше и эффективнее, так как рабочая нагрузка пилота снижается.
Помимо этого, следующая версия — Су-25СМ3 — получила современный прицельно-навигационный комплекс СОЛТ-25, который включает тепловизор и улучшенный сигнал.
Ранее сообщалось, что новая модификация Су-25СМ3 получила практически абсолютную защиту от зенитных ракет.
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