Названы преимущества Су-25 перед американскими A-10

National Interest рассказал о преимуществе штурмовиков Су-25 перед американскими A-10

Российский усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3 быстрее, чем американский A-10С, а также вмещает новую систему наведения в носовой части самолета, а не во внешнем блоке, что является его преимуществом, пишет американский журнал The National Interest

Тем не менее, то, что система наведения заложена в носовую часть российского штурмовика означает, что она имеет ограниченную дистанцию передвижения, поскольку ей доступно лишь небольшое окно самолета.

Издание отмечает, что Су-25 один из самых важных боевых самолетов на вооружении российских ВВС. Он использовался практически во всех конфликтах с участием советских или российских сил, отмечает The National Interest.

Самым лучшим усовершенствованием модели Су-25СМ cтала навигационная система «Барс». Эта программа предусматривает цифровую движущуюся карту и спутниковый навигационный приемник, говорится в материале.

Благодаря такой модернизации и особенностям этот штурмовик способен быстрее достигать цели, а также работать лучше и эффективнее, так как рабочая нагрузка пилота снижается.

Помимо этого, следующая версия — Су-25СМ3 — получила современный прицельно-навигационный комплекс СОЛТ-25, который включает тепловизор и улучшенный сигнал.

Ранее сообщалось, что новая модификация Су-25СМ3 получила практически абсолютную защиту от зенитных ракет.