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Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
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Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Авиация Южного военного округа уничтожила в Каспийском море корабельную группировку условного противника. Для этого использовалась сверхзвуковая противокорабельная ракета Х-31А, которая запускалась с бомбардировщика Су-34. На соответствующее видео обратил внимание блог bmpd.
Тактическая управляемая ракета класса «воздух-поверхность» средней дальности Х-31 (по кодификации НАТО — AS-17 Krypton) в режиме маловысотного полета поддерживать скорость 2 числа Маха. Модификацию Х-31А («изделие 77А») отличает активная радиолокационная головка самонаведения АРГС-31 (У505).
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