Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео

Авиация Южного военного округа уничтожила в Каспийском море корабельную группировку условного противника. Для этого использовалась сверхзвуковая противокорабельная ракета Х-31А, которая запускалась с бомбардировщика Су-34. На соответствующее видео обратил внимание блог bmpd.