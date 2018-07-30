На черноморском побережье пройдут военные учения

На черноморском побережье Кубани пройдут учения ЮВО

Командный пункт 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе учений, которые пройдут на удаленных полигонах во взаимодействии с авиацией и флотом, развёрнут на черноморском побережье, сообщает пресс-служба ЮВО.

Как информирует пресс-служба, ротные тактические учения пройдут на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии в период с 1 по 15 августа. В общей сложности в них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и будет задействовано около 600 единиц военной техники.

"Управление 49-й общевойсковой армии ЮВО… развернуло командный пункт в полевых условиях в одном из районов черноморского побережья Краснодарского края", — говорится в сообщении.

В учениях задействуют мотострелковое соединение из Ставропольского края , ракетное соединение, дислоцированное на Кубани, а также подразделения российской военной базы в Абхазии.