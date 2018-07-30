Ещё
На ВЭФ покажут Ка-62
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве
"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве

Минпромторг и «Вертолеты России» покажут Ка-62 в рамках ВЭФ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минпромторг России совместно с холдингом "Вертолеты России" представят вертолет Ка-62 в рамках выставки "Улицы Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Выставка "Улица Дальнего Востока" на территории набережной бухты Аякс будет работать с 11 по 16 сентября.
"На открытой выставочной экспозиции Минпромторг России совместно с холдингом "Вертолеты России" представят проект перспективного многоцелевого вертолета Ка-62", — говорится в сообщении.
В мероприятии примут участие субъекты ДФО, федеральные органы исполнительной власти — Минприроды России, Минспорта России, Минпромторга России, Минкультуры России, а также специальный гость — Кемеровская область.
На "Улице Дальнего Востока" будет работать рыбный рынок при поддержке Росрыболовства. На нем будет продукция рыбных хозяйств, рыболовецких и рыбообрабатывающих компаний из регионов ДФО. Гости и участники форума смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению краба и гребешка.
На площадке Минприроды России расскажут о проектах по восстановлению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, про развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Посетители экопарка смогут пройти по экологической тропе — маршруту, повторяющему контуры Дальневосточного федерального округа, и познакомиться с особенностями природы каждого региона.
"Будут организованы ежедневные концертные программы субъектов Дальневосточного федерального округа, при поддержке Минкультуры России пройдут показы кассовых российских и зарубежных фильмов на открытой площадке", — сообщает пресс-служба.
В специальном павильоне для трансляции фильмов в формате 360° с использованием очков виртуальной реальности покажут самые красивые и труднодоступные места в заповедниках и национальных парках ДФО.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве165
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле311
Пока вы спали: Авиаотрасли грозит хаос26
Пресс-секретарь Кобзона рассказал о состоянии артиста26
Опубликован финальный доклад о MH3708
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение