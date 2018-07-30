На ВЭФ покажут Ка-62

Минпромторг и «Вертолеты России» покажут Ка-62 в рамках ВЭФ

Выставка "Улица Дальнего Востока" на территории набережной бухты Аякс будет работать с 11 по 16 сентября.

"На открытой выставочной экспозиции Минпромторг России совместно с холдингом "Вертолеты России" представят проект перспективного многоцелевого вертолета Ка-62", — говорится в сообщении.

На "Улице Дальнего Востока" будет работать рыбный рынок при поддержке Росрыболовства . На нем будет продукция рыбных хозяйств, рыболовецких и рыбообрабатывающих компаний из регионов ДФО. Гости и участники форума смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению краба и гребешка.

На площадке Минприроды России расскажут о проектах по восстановлению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, про развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Посетители экопарка смогут пройти по экологической тропе — маршруту, повторяющему контуры Дальневосточного федерального округа, и познакомиться с особенностями природы каждого региона.

"Будут организованы ежедневные концертные программы субъектов Дальневосточного федерального округа, при поддержке Минкультуры России пройдут показы кассовых российских и зарубежных фильмов на открытой площадке", — сообщает пресс-служба.

В специальном павильоне для трансляции фильмов в формате 360° с использованием очков виртуальной реальности покажут самые красивые и труднодоступные места в заповедниках и национальных парках ДФО.