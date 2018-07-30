Названы сроки создания ракетного экраноплана

Фото: ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева

Юрий Борисов. Опытный образец экраноплана "Орлан" будет создан в рамках выполнения действующей госпрограммы вооружений до 2027 года, заявил журналистам вице-премьер правительства РФ

"В Государственной программе вооружений 2018-2027 есть опытно-конструкторская работа "Орлан", которая предусматривает строительство опытного образца", — сказал он.

По словам вице-премьера, экранопланы будут оснащены ракетным вооружением и предназначены для патрулирования морских районов.