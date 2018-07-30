Названы сроки создания ракетного экраноплана 

Опытный образец экраноплана "Орлан" будет создан в рамках выполнения действующей госпрограммы вооружений до 2027 года, заявил журналистам вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов.
"В Государственной программе вооружений 2018-2027 есть опытно-конструкторская работа "Орлан", которая предусматривает строительство опытного образца", — сказал он.
По словам вице-премьера, экранопланы будут оснащены ракетным вооружением и предназначены для патрулирования морских районов.
"Он будет носить ракетное вооружение. Основной функционал у него — Севморпуть, где у нас инфраструктура не очень развита, он может барражировать, закрывать эти районы", — сказал Борисов, отметив, что экранопланы также смогут применяться, например, в Каспийском и Черном морях.