ФПИ «перенастроят» на глубокое взаимодействие с Минобороны

"Деятельность этого фонда идет в правильном направлении, там нужна только определенного рода настройка. Я считаю, что уровень взаимодействия фонда с министерством обороны недостаточно высокий, я буду его поднимать выше", — сказал Борисов журналистам.

"Я хотел бы, чтобы ФПИ и министерство обороны более тесно работали с потенциальными заказчиками и между собой", — отметил он.

Направления взаимодействия будут зафиксированы в специальном меморандуме, указал Борисов.