Ещё
ФПИ «перенастроят» на глубокое взаимодействие с Минобороны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФПИ «перенастроят» на глубокое взаимодействие с Минобороны 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Вице-премьер РФ Юрий Борисов, недавно назначенный председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ), заявил, что "перенастроит" его на более глубокую работу с Минобороны России.
"Деятельность этого фонда идет в правильном направлении, там нужна только определенного рода настройка. Я считаю, что уровень взаимодействия фонда с министерством обороны недостаточно высокий, я буду его поднимать выше", — сказал Борисов журналистам.
"Я хотел бы, чтобы ФПИ и министерство обороны более тесно работали с потенциальными заказчиками и между собой", — отметил он.
Направления взаимодействия будут зафиксированы в специальном меморандуме, указал Борисов.
По его словам, основные направления деятельности фонда должны определяться, исходя из концепции развития и возможных сценарных вариантов будущих военных конфликтов: в этом отношении он должен тесно сотрудничать с Генштабом Вооруженных сил, который занимается разработкой таких сценариев.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле128
Крымский мост покорил сердца украинцев172
Россия отказалась от «Русланов»40
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала53
Учебник по географии шокировал депутата Рады71
Видео
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение