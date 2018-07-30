Вертолетчики прошли учения в условиях «зараженности»

В условиях «зараженности»: экипажи Ми-26 и Ми-8АМТШ прошли учения в особо опасной обстановке

На учениях экипажи также отработали доставку в «зараженные» районы медицинского оборудования и эвакуацию «раненых».

Групповая передислокация и посадка на «зараженном» аэродроме. Летно-тактические учения проходят в Хабаровском крае . В них участвуют экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ.

Посадка в условиях сильного задымления и плохой видимости, после чего — сразу специальная обработка боевых машин.

Летчики и инженеры самого большого в мире вертолета Ми-26 справляются за несколько минут. Их прикрывают экипажи транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ.

На учениях экипажи также отработали доставку в «зараженные» районы медицинского оборудования и эвакуацию «раненых». Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26 способен перевозить крупногабаритные грузы массой до 20-ти тонн, в том числе и боевую технику.