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Вертолетчики прошли учения в условиях «зараженности»
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В условиях «зараженности»: экипажи Ми-26 и Ми-8АМТШ прошли учения в особо опасной обстановке 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На учениях экипажи также отработали доставку в «зараженные» районы медицинского оборудования и эвакуацию «раненых».
Групповая передислокация и посадка на «зараженном» аэродроме. Летно-тактические учения проходят в Хабаровском крае. В них участвуют экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ.
Посадка в условиях сильного задымления и плохой видимости, после чего — сразу специальная обработка боевых машин.
Летчики и инженеры самого большого в мире вертолета Ми-26 справляются за несколько минут. Их прикрывают экипажи транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ.
На учениях экипажи также отработали доставку в «зараженные» районы медицинского оборудования и эвакуацию «раненых». Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26 способен перевозить крупногабаритные грузы массой до 20-ти тонн, в том числе и боевую технику.
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