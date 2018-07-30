Россия стала лидером «Десантного взвода»

Россия лидирует по итогам первого этапа международного конкурса «Десантный взвод» в Пскове

Команда российских десантников стала лидером соревнований по итогам первого этапа конкурса Армейских международных игр "Десантный взвод", который проходит в Псковской области . Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ

"В понедельник завершился первый этап конкурса, по его итогам Россия выбилась в лидеры соревнований. На втором месте команда из Китая, на третьем — Иран", — рассказали в ведомстве.

В ходе первого этапа соревнований команды из десяти стран выполнили десантирование в составе взвода с высоты 800 м из вертолетов Ми-8. Все участники, кроме представителей Китая, использовали российские парашюты Д-6. Китайские десантники выступали на отечественных парашютах П-11.

"После приземления участники соревнований совершили сбор на площадке приземления, прошли в составе команды обязательное взвешивание и совершили марш бросок протяженностью 10 км", — уточнили в Минобороны.

По условиям конкурса выброска десантников из вертолетов проводилась с интервалом не более 3 с, при этом скорость воздушного судна при выброске составляла 140-160 км/ч.

"Вес всей амуниции участника во время контрольного взвешивания на площадке приземления вместе с автоматом должен быть не менее 8 кг", — уточнили в ведомстве.

О конкурсе "Десантный взвод"

Каждая команда состоит в среднем из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступают на соревнованиях в качестве наблюдателей.

Международный конкурс десантных подразделений "Десантный взвод" проходит в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.

IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". Игры, насчитывающие всего 28 конкурсов, продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.