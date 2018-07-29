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В Сирии прошел парад в честь Дня ВМФ России
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В Сирии прошел морской парад в честь Дня ВМФ России 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел за тысячу километров от российских берегов — в Средиземном море, в сирийском порту Тартус. В нем приняли участие экипажи боевых кораблей, которые задействованы в военной операции Вооруженных Сил России против международных террористов в арабской стране. Над акваторией Тартуса также пролетели самолеты российских ВКС, базирующиеся на авиабазе "Хмеймим".
Государственный флаг России, знамя Военно-морского флота и флаги расцвечивания. Уникальная особенность парада в Тартусе — все эти корабли встречают праздник не в портах приписки, а на боевом дежурстве вдали от российских рубежей, передает "ТВ Центр".
Для многих моряков — это первый парад в честь профессионального праздника. И сразу — такая ответственность. Представлять российский флот вдали от родины. Последние приготовления, волнение — и не только на море.
Самая зрелищная часть морского парада — суда выстраиваются в кильватерную колонну в акватории порта Тартус. Малый ход. Скорость — десять узлов.
Открывают строй малые ракетные корабли "Великий Устюг" и "Град Свияжск", вооружённые высокоточными ракетными комплексами "Калибр". За ними — морской тральщик "Турбинист". Судно обнаруживает на глубине снаряд и уничтожает его.
Дизельная подводная лодка "Колпино". Новейший боевой корабль проекта "Варшавянка". Спущена на воду в 2016 году. В прошлом году принимала участие в морском параде в Петербурге. И вот сегодня — впервые в торжественном строю в водах Средиземноморья.
За бесшумность новейшую подводную лодку называют "Чёрной дырой". Она не досягаема для противолодочных кораблей. Вслед за "Колпино" — судно специального назначения "Кильдин". А вот и поддержка с воздуха. Моряков приветствуют воздушные капитаны. Фронтовые бомбардировщики и истребители Су-24 и 34. А также новейшие Су-35 взлетели с аэродрома Хмеймим.
В завершение парада — уже ставший традиционным фонтан в исполнении одного из кораблей сопровождения. Многочисленные зрители на берегу не спешат расходиться. Реющий на ветру под палящим сирийским солнцем Андреевский флаг как символ уверенности — наши моряки готовы выполнять задачи любой сложности. Даже если до дома тысячи морских миль.
Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Порт Тартус. Сирия.
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