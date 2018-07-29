Названы сроки поставок Миг-29 в ВВС Сербии

Названы сроки поставок российских Миг-29 в ВВС Сербии

Вучич в воскресенье присутствовал с руководством оборонного ведомства на учебных стрельбах на полигоне Никинцы в нескольких десятках километров от Белграда.

Минобороны подтвердило проведение первых учебных полетов на модернизируемых МиГ-29 из России. Истребители были переданы Москвой Белграду в рамках военно-технической помощи в октябре 2017 года.

"В конце октября — начале ноября будет как минимум восемь или девять самолетов МиГ-29 в небе над Сербией. Первый раз спустя много лет сможем это увидеть. Думаю, у нас никогда не было "двадцатьдевяток", особенно поколения 4+ в таком числе в небе над страной и чтобы они были сербские", — цитирует президента пресс-служба минобороны.

Вучич добавил, что помимо двух вертолетов Ми-17, полученных Сербией от РФ в июне 2016 года, ведутся переговоры о поставке еще трех машин этой модификации, а также четырех Ми-35.