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Названы сроки поставок Миг-29 в ВВС Сербии
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Названы сроки поставок российских Миг-29 в ВВС Сербии 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что полученные в дар от России МиГ-29 встанут в строй ВВС страны осенью этого года, сообщило минобороны республики.
Вучич в воскресенье присутствовал с руководством оборонного ведомства на учебных стрельбах на полигоне Никинцы в нескольких десятках километров от Белграда.
Минобороны подтвердило проведение первых учебных полетов на модернизируемых МиГ-29 из России. Истребители были переданы Москвой Белграду в рамках военно-технической помощи в октябре 2017 года.
"В конце октября — начале ноября будет как минимум восемь или девять самолетов МиГ-29 в небе над Сербией. Первый раз спустя много лет сможем это увидеть. Думаю, у нас никогда не было "двадцатьдевяток", особенно поколения 4+ в таком числе в небе над страной и чтобы они были сербские", — цитирует президента пресс-служба минобороны.
Вучич добавил, что помимо двух вертолетов Ми-17, полученных Сербией от РФ в июне 2016 года, ведутся переговоры о поставке еще трех машин этой модификации, а также четырех Ми-35.
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