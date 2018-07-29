«Танковый биатлон»: россияне лидируют

Как сообщил пресс-центр АрМИ-2018, в третьем заезде российский экипаж во главе со старшим сержантом Саяном Самбуевым опередил команды из Ирана и Сербии.

"Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр проходит на полигоне Алабино с 28 июля по 11 августа.