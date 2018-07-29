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Россия с размахом отмечает День ВМФ
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В России отмечают День ВМФ 

Рамблер 2 часа назад
29 июля по всей стране отмечают День военно-морского флота.
1/18  В России отмечают День Военно-морского флота. Торжества проходят по всей стране – от Камчатки до Калининграда.
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2/18  Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге, его принимал президент России Владимир Путин, премьер-министр России Дмитрий Медведев отправился в Севастополь, за парадом он следил с трибуны с видом на Севастопольскую бухту.
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3/18  В Санкт-Петербурге развели четыре моста, чтобы по акватории Невы и Кронштадтскому рейду прошли корабли почти из всех флотов страны, специально прибывшие в «северную столицу».
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4/18  В ходе смотра Путин поприветствал экипажи большого десантного корабля «Минск», малого противолодочного корабля «Казанец», фрегата «Адмирал Макаров», корвета «Сообразительный» и дизель-электрической подлодки «Дмитров».
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5/18  Горожанам показали подводные лодки, десантные, патрульные и артиллерийские катера.
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6/18  На параде представлены новинки – малый ракетный корабль «Ураган», большой десантный корабль «Иван Грен», корабль-разведчик «Иван Хурс», а Во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота, участниками Дня ВМФ стали более 40 боевых кораблей. Праздник отмечают и на главной военно-морской базе Балтийского флота в Балтийске.
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7/18  Здесь прошел парад кораблей, военно-спортивный праздник на воде. Еще можно посмотреть выставку вооружений, а вечером праздничный салют. В Новороссийске о начале парада жителей и гостей известили тремя артиллерийскими залпами, которые были произведены с легендарного крейсера-музея «Михаил Кутузов».
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8/18  В мероприятиях приняли участие более 20 кораблей и 1000 военнослужащих. Парадный строй представляли шесть кораблей, среди них малый противолодочный корабль «Касимов», морские тральщики «Вице-адмирал Захарьин» и «Минеральные воды, подводная лодка «Новороссийск».
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В столице главной площадкой Дня ВМФ-2018 стал парк «Северное Тушино», где находится музейный комплекс, посвящённый истории военно-морского флота России.
Праздник завершится салютом.
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