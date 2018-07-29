Россия с размахом отмечает День ВМФ

2/18 Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге, его принимал президент России Владимир Путин, премьер-министр России Дмитрий Медведев отправился в Севастополь, за парадом он следил с трибуны с видом на Севастопольскую бухту.
4/18 В ходе смотра Путин поприветствал экипажи большого десантного корабля «Минск», малого противолодочного корабля «Казанец», фрегата «Адмирал Макаров», корвета «Сообразительный» и дизель-электрической подлодки «Дмитров».
6/18 На параде представлены новинки – малый ракетный корабль «Ураган», большой десантный корабль «Иван Грен», корабль-разведчик «Иван Хурс», а Во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота, участниками Дня ВМФ стали более 40 боевых кораблей.
Праздник отмечают и на главной военно-морской базе Балтийского флота в Балтийске.
7/18 Здесь прошел парад кораблей, военно-спортивный праздник на воде. Еще можно посмотреть выставку вооружений, а вечером праздничный салют.
В Новороссийске о начале парада жителей и гостей известили тремя артиллерийскими залпами, которые были произведены с легендарного крейсера-музея «Михаил Кутузов».
8/18 В мероприятиях приняли участие более 20 кораблей и 1000 военнослужащих. Парадный строй представляли шесть кораблей, среди них малый противолодочный корабль «Касимов», морские тральщики «Вице-адмирал Захарьин» и «Минеральные воды, подводная лодка «Новороссийск».