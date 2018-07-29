Россия с размахом отмечает День ВМФ

1/18 В России отмечают День Военно-морского флота. Торжества проходят по всей стране – от Камчатки до Калининграда. РИА Новости Фото:

2/18 Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге, его принимал президент России Владимир Путин, премьер-министр России Дмитрий Медведев отправился в Севастополь, за парадом он следил с трибуны с видом на Севастопольскую бухту. ТАСС Фото:

3/18 В Санкт-Петербурге развели четыре моста, чтобы по акватории Невы и Кронштадтскому рейду прошли корабли почти из всех флотов страны, специально прибывшие в «северную столицу». ТАСС Фото:

4/18 В ходе смотра Путин поприветствал экипажи большого десантного корабля «Минск», малого противолодочного корабля «Казанец», фрегата «Адмирал Макаров», корвета «Сообразительный» и дизель-электрической подлодки «Дмитров». ТАСС Фото:

5/18 Горожанам показали подводные лодки, десантные, патрульные и артиллерийские катера. РИА Новости Фото:

6/18 На параде представлены новинки – малый ракетный корабль «Ураган», большой десантный корабль «Иван Грен», корабль-разведчик «Иван Хурс», а Во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота, участниками Дня ВМФ стали более 40 боевых кораблей. Праздник отмечают и на главной военно-морской базе Балтийского флота в Балтийске. ТАСС Фото:

7/18 Здесь прошел парад кораблей, военно-спортивный праздник на воде. Еще можно посмотреть выставку вооружений, а вечером праздничный салют. В Новороссийске о начале парада жителей и гостей известили тремя артиллерийскими залпами, которые были произведены с легендарного крейсера-музея «Михаил Кутузов». ТАСС Фото: