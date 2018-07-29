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Нахимовцы сделали Путину подарок
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Нахимовцы подарили Путину тарелки с изображением училища 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин осмотрел здание нового корпуса Нахимовского военно-морского училища в Петербурге и ознакомился с работой учебных классов, оценил условия проживания курсантов, отметив их незаурядные творческие способности.
Глава государства приехал в здание нового корпуса сразу после парада в День ВМФ. Его встретил руководитель учебного учреждения, контр-адмирал Анатолий Минаков, который четко отрапортовал о выполнении всех поставленных президентом задач. Именно Путин дал старт для строительства нового корпуса.
"Задача выполнена", — сказал контр-адмирал после подробного рассказа главе государства о новых условиях, созданных для нахимовцев.
"В этом заведении хочется учить и хочется учиться", — сказал он.
Глава государства отдельно обратил внимание на его слова о желании учиться, отметив, что вопросы подготовки преподавательского состава не должны оставаться без внимания, они должны быть одними из лучших и при необходимости учебное заведение может привлекать гражданских специалистов. Путин добавил, что чуть ранее обговорил эту тему с министром обороны Сергеем Шойгу, который вместе с ним приехал в училище.
После этого президент также осмотрел несколько учебных классов — по биологии и по физике. Преподаватели подробно рассказали главе государства о новом оборудовании и, соответственно, новых возможностях для обучения курсантов.
После этого Путин посмотрел из окна нового корпуса на обустроенные спортивные площадки. Глава государства также зашел в одно из помещений, где во время обучения живут нахимовцы. Там контр-адмирал показал ему спальни курсантов, гардеробные, места для отдыха и занятий.
В холле этого помещения на стене висели две картины, и руководитель училища с гордостью рассказал, что их нарисовали курсанты. "Быть не может", — удивился президент. Однако его заверили, что нахимовцы обладают и творческими талантами, которые они развивают.
Уже перед самым выходом главу государства попросили расписаться на картине, где изображено учебное учреждение. "Поздравляю всех нахимовцев с выбором жизненного пути", — написал Путин.
А сами представители учебного учреждения подарили главе государства набор, состоящий из двух фарфоровых тарелок, на которых изображено учебное заведение.
После того как Путин покинул училище, он вышел на набережную, поднялся на крейсер "Аврора". Стоящие на набережной горожане встретили главу государства приветственными криками. Президент спустился с другой стороны "Авроры" и отправился на прием.
Главный военно-морской парадКурсанты перед началом главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. На втором плане: Исаакиевский собор.
Проект комплексной реконструкции Нахимовского военно-морского училища был одобрен Путиным в 2016 году при посещении крейсера боевой славы "Аврора". Основной задачей реконструкции являлось увеличение учебного и казарменного фондов училища за счет создания единой территории образовательного кластера.
Возведение нового корпуса училища началось в конце 2017 году и завершилось всего за 181 день. Корпус в форме классического каре с пластом для построений во внутреннем дворе примыкает к историческому зданию и формирует единый архитектурный ансамбль. Нахимовцы получили современные лаборатории физики, химии и биологии, классы иностранных языков, оригинальную интерактивную аудиторию с возможностью проецирования учебных фильмов широкого образовательного спектра на купольный потолок, комфортные трехместные кубрики для проживания. Кроме того, военные строители провели реконструкцию кровли и фасада исторического здания училища, обустроили спортивные площадки и зоны отдыха. Территории учебного комплекса увеличились до 2,7 гектара. Были созданы все условия для качественного обучения воспитанников согласно нормам учреждений полного пансиона.
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