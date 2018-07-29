В США оценили новейшую версию Т-80

В США оценили новейшую версию российского танка Т-80

Американские СМИ считают, что модернизированные версии танка Т-80 могут достойно проявить себя на поле боя.

"Российский танк Т-80 — это не шутка", — под таким заголовком вышла публикация в The National Interest. Издание отмечает, что Т-80, который некоторые западные эксперты считали тупиковым и устаревшим оружием, на самом деле рано списывать со счетов. Благодаря газотурбинному двигателю, он является более подходящей машиной для выполнения боевых задач в холодном климате, чем T-72 и T-90. А условия работы экипажа в этом танке при низких температурах оказались комфортнее.

The National Interest пишет о процессе модернизации Т-80. В частности упоминается опытный боевой танк Т-80УМ2 "Чёрный орел" или Объект 640. Благодаря удлиненному корпусу и модифицированному шасси с дополнительным колесом на нем удалось усилить лобовую броню. А разделение отсеков бронелистами повысило живучесть машины. Другие версии танка Т-80 имеют комплексы активной защиты и могут вести огонь управляемыми противотанковыми ракетами.

Но в публикации подчеркивается, что единственной усовершенствованной версией T-80У, попавшей в серийное производство, был танк T-80УА, который получил обновленную систему управления огнем и возможность использования новых боеприпасов. Ограниченная модернизация ранее выпущенных танков T-80Б была также предпринята в 2000-х годах в форме T-80БA. Но после того, как глубокие модернизации танка T-80УM, T-80УМ1 и T-80УM2 не были массово приняты на вооружение, возникло впечатление, что у Т-80 нет будущего.

Однако в 2017 году стало известно о глубокой модернизации T-80БВ. Издание пишет, что T-80БВM отличается серьезными изменениями шасси, наличием многоканального тепловизионного прицела "Сосна-У" и комплекса динамической защиты "Реликт". Также сообщается, что T-80БВM по некоторым параметрам превосходит T-72Б3. А в в июле 2018 года появилась информация о том, что Минобороны России также рассматривает возможность модернизацию T-80УE1.

"Сообщения об износе T-80 сильно преувеличены", — делает вывод The National Interest.