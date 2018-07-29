Командующий ВВС оценил подготовку летчиков

Командующий ВВС оценил подготовку российских летчиков

Российским летчикам сейчас нет равных благодаря реальному боевому опыту, считает командующий Военно-воздушными силами (ВВС) — заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин

"Что касается подготовки нашей команды, то нет никаких сомнений, что она победит в этом конкурсе. Равных нашим летчикам просто нет. Они имеют опыт боевых действий, опыт боевой подготовки и, главное, мотивированы победить", — сказал Юдин на церемонии открытия международного этапа конкурса по летной выучке "Авиадартс-2018".

Он отметил, что особое внимание при подготовке уделялось мастерству боевого применения (стрельб по наземным целям).

"Каждая ракета, каждая бомба — в цель, в соответствии с нормативами, которые прописаны в курсе боевой подготовке. Это только прямые попадания", — подчеркнул он.

По словам Юдина, Рязанская область полностью готова к проведению соревнований. Он добавил, что Рязань выбрана для проведения международного этапа конкурса по нескольким причинам. Первая — это хорошие метеоусловия для авиации, которые позволят летчикам без каких-то нарушений или рисков выполнить поставленные задачи. Вторым фактором, по словам Юдина, является всесторонняя помощь руководства области в проведении конкурса.

В свою очередь, губернатор Рязанской области Николай Любимов пообещал журналистам, что посетит с семьей самый зрелищный этап конкурса — тактический эпизод "Авиамикс", который пройдет на полигоне Дубровичи 4 августа.

Белоруссии, Более тысячи летчиков и специалистов инженерных служб Китая Казахстана и России прибыли в Рязань на международный этап конкурса "Авиадартс-2018", который начался 29 июля в рамках Армейских международных игр.

Всего в конкурсе задействовано более 60 самолетов и вертолетов. Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей иностранных государств.

Конкурс продлится до 11 августа.