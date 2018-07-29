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Путин поднялся на борт «Авроры»
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Путин поднялся на борт крейсера «Аврора» 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин осмотрел здание нового корпуса Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге и поднялся на крейсер "Аврора".
В училище глава государства приехал после Главного военно-морского парада вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Руководитель учебного учреждения, контр-адмирал Анатолий Минаков рассказал о том, в каких условиях теперь будут нахимовцы: "В этом заведении хочется учить и хочется учиться".
Владимир Путин заметил, что вопросы подготовки преподавателей не должны оставаться без внимания: нужно быть одними из лучших и при необходимости привлекать гражданских специалистов. Президент сказал, что обговорил эту тему с министром обороны.
Глава государства осмотрел несколько классов — по биологии и физике. Преподаватели рассказали о новом оборудовании. Затем Путин оценил спортивные площадки — на них он посмотрел из окна. И еще посетил спальни курсантов, гардеробные, места для отдыха и занятий.
Президента заинтересовали картины в холле: оказалось, их написали сами курсанты. "Быть не может", — удивился Путин таким разносторонним талантам нахимовцев. Перед тем как покинуть училище, президент расписался на картине, где изображено учебное учреждение: "Поздравляю всех нахимовцев с выбором жизненного пути". В подарок он получил набор из двух фарфоровых тарелок — опять же с изображением училища.
Глава государства вышел на набережную и поднялся на крейсер "Аврора", после чего отправился на торжественный прием.
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