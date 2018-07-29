Военные отреагировали на новость об инциденте с катером 

Военные опровергли информацию о том, что в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, который в День ВМФ принимает президент России Владимир Путин, катер врезался в опору моста, сообщает ТАСС.
«Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время Главного военно-морского парада не было», — утверждается в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
Ранее «Фонтанка» сообщила, что десантный катер типа «Серна» врезался в опору Благовещенского моста в Петербурге во время прохождения в парадном строю по Неве. Его, по версии издания, снесло течением, и он задел левым бортом опору моста. Однако катер быстро выровнял курс и продолжил движение.