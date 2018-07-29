НАТО посоветовали обновить ядерную доктрину

Несмотря на прогресс в модернизации вооруженных сил, Россия продолжает во многом полагаться на ядерный арсенал как на средство сдерживания; на этом фоне Североатлантическому альянсу следует обновить свою ядерную доктрину, пишет американское издание Real Clear Defense.

Россия создала целый комплекс оперативных и стратегических ядерных средств, которые интегрировала в свою доктрину по осуществлению операций против НАТО, пишет автор статьи. Он отметил, что в снабжении российских войск неядерными образцами вооружений очевиден прогресс, однако «их количество и качество недостаточно для ликвидации зависимости Москвы от ядерного арсенала», передает ИноТВ содержание статьи.

RCD пишет, что России приходится полагаться на ядерный потенциал, чтобы «нивелировать недостатки своих обычных сил». Таким образом, делает вывод автор статьи, в случае успеха операций противника на начальном этапе конфликта Москве придется стремительно обострять ситуацию. Кроме того, для нанесения первого, обезоруживающего, удара Россия должна обладать «невероятно сильной разведкой». По словам автора, Москва должна будет учитывать вариант «ограниченной ядерной войны на своей территории».

Издание пишет, что в этом контексте НАТО и США «должны сделать своим главным приоритетом воссоздание надежной, крепкой и дееспособной лестницы эскалации с четкими критериями для каждой ступени».

В тексте статьи приводится мнение американского теоретика в области ядерного сдерживания Мэтью Кренига. По его словам, в своей доктрине НАТО должно ясно дать понять, что ответит на любое использование ядерного оружия против членов альянса разрушительным ответным ядерным ударом.

«НАТО также следует сохранить возможность ответить на нападение России с помощью неядерных средств ядерным ударом», — считает Крениг, отмечая, что этот вариант следует иметь в виду не потому, что быстрый удар с помощью ядерных средств будет необходим или осуществлен автоматически, а «потому что у России тогда не будет оснований полагать, что такой шаг предпринят не будет».

«Более того, члены НАТО на Востоке в своем большинстве предпочтут ядерное сдерживание потенциальному российскому вторжению», — отметил он.

Целью ядерного сдерживания западных стран должно быть предотвращение эскалации конфликта до применения ядерного оружия, к которому может прибегнуть Москва, заключает автор.