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Путин и Шойгу посетили Петропавловскую крепость
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Путин и Шойгу посетили Петропавловскую крепость 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент России совершил экскурсию по крепости и побывал в Петропавловском соборе.
Президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость в рамках своего визита в Санкт-Петербург для участия в торжественных мероприятиях в День Военно-морского флота РФ.
Президенту провели небольшую экскурсию по Петропавловской крепости, также он побывал в Петропавловском соборе. Главу государства сопровождал министр обороны России Сергей Шойгу.
После посещения Петропавловской крепости Путин и Шойгу отправились на Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.
В 2018 году российскому флоту исполняется 322 года. Всего в торжествах 29 июля в Санкт-Петербурге задействовано более 40 боевых единиц ВМФ, включая противодиверсионные, патрульные и артиллерийские катера.
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