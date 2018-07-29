Путин и Шойгу посетили Петропавловскую крепость

Президент России совершил экскурсию по крепости и побывал в Петропавловском соборе.

Президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость в рамках своего визита в Санкт-Петербург для участия в торжественных мероприятиях в День Военно-морского флота РФ

Президенту провели небольшую экскурсию по Петропавловской крепости, также он побывал в Петропавловском соборе. Главу государства сопровождал министр обороны России Сергей Шойгу

После посещения Петропавловской крепости Путин и Шойгу отправились на Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.

В 2018 году российскому флоту исполняется 322 года. Всего в торжествах 29 июля в Санкт-Петербурге задействовано более 40 боевых единиц ВМФ, включая противодиверсионные, патрульные и артиллерийские катера.