В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE

В Петербурге начался Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Смотр принимает Верховный главнокомандующий президент России Владимир Путин, передает ТАСС

Глава государства находится на президентском катере в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу и главкома ВМФ Владимира Королева.

Катер проследует по акватории Невы от Петропавловской крепости до Английской набережной, где у причала «Сенатская пристань» стоят в строю военные моряки.

В ходе смотра Путин поприветствует экипажи большого десантного корабля «Минск», малого противолодочного корабля «Казанец», фрегата «Адмирал Макаров», корвета «Сообразительный» и дизель-электрической подлодки «Дмитров» и услышит в ответ троекратное «ура». Экипажи кораблей находятся на палубах в парадном обмундировании. Для прохода кораблей акватории Невы разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. На Английской набережной, перед Медным всадником, установлены трибуны для ветеранов и почетных гостей парада.