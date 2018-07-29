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В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
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В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE 

Рамблер 1 час назад
В Петербурге начался Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Смотр принимает Верховный главнокомандующий президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
>> Путин с катера поприветствовал участников парада в Петербурге
Глава государства находится на президентском катере в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу и главкома ВМФ Владимира Королева.
Катер проследует по акватории Невы от Петропавловской крепости до Английской набережной, где у причала «Сенатская пристань» стоят в строю военные моряки.
В ходе смотра Путин поприветствует экипажи большого десантного корабля «Минск», малого противолодочного корабля «Казанец», фрегата «Адмирал Макаров», корвета «Сообразительный» и дизель-электрической подлодки «Дмитров» и услышит в ответ троекратное «ура». Экипажи кораблей находятся на палубах в парадном обмундировании. Для прохода кораблей акватории Невы разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. На Английской набережной, перед Медным всадником, установлены трибуны для ветеранов и почетных гостей парада.
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