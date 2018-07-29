Россия построит не имеющие аналогов корабли

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Источник рассказал о подготовке к строительству атомных эсминцев в России 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko /
В России ведется подготовка площадок для строительства атомных эсминцев «Лидер», сообщил информированный источник.
«Принципиальное решение о том, что в интересах ВМФ России будут построены данные корабли, действительно принято. Уже готовятся площадки для строительства», — передает слова источника «Интерфакс».
По его словам, уже предварительно утверждено вооружение, которое установят на эсминец.
Ожидалось, что закладка эсминца «Лидер» произойдет не ранее 2022 года.
Отметим, что американские СМИ назвали эскадренный миноносец «Лидер», создаваемый в России, превосходящим по характеристикам существующие военные корабли.
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