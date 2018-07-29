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Индия может приобрести у США систему ПРО
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СМИ: Индия может приобрести у США систему ПРО NASAMS II 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Raytheon
Индия рассматривает возможность приобретения у США системы противовоздушной обороны National Advanced Surface-to-Air Missile System II (NASAMS II) для развития сил ПВО столицы. Об этом сообщила в воскресенье газета Times of India со ссылкой на свои источники.
По их данным, Совет по оборонным закупкам при правительстве Индии под председательством министра обороны Нирмалы Ситараман одобрил "признание необходимости" приобретения у США системы NASAMS II на сумму примерно $1 млрд Это означает, что Нью-Дели может рассмотреть возможность ее приобретения без объявления тендера с несколькими участниками.
Система может стать частью дальнейшего развития ПВО вокруг округа Дели для защиты города от самолетов, крылатых ракет и беспилотников противника, а также от террористических атак, подобных атакам на Нью-Йорк и Вашингтон в 2001 году. Нью-Дели хочет получить ракетный щит, подобный тем, что уже есть у Вашингтона и Москвы, подчеркивает Times of India.
NASAMS II — совместная разработка норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. Она предназначена для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах.
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