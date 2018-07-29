СМИ: Индия может приобрести у США систему ПРО NASAMS II

Фото: Raytheon

Индия рассматривает возможность приобретения у США системы противовоздушной обороны National Advanced Surface-to-Air Missile System II (NASAMS II) для развития сил ПВО столицы. Об этом сообщила в воскресенье газета Times of India со ссылкой на свои источники. По их данным, Совет по оборонным закупкам при правительстве Индии под председательством министра обороны Нирмалы Ситараман одобрил "признание необходимости" приобретения у США системы NASAMS II на сумму примерно $1 млрд Это означает, что Нью-Дели может рассмотреть возможность ее приобретения без объявления тендера с несколькими участниками. Система может стать частью дальнейшего развития ПВО вокруг округа Дели для защиты города от самолетов, крылатых ракет и беспилотников противника, а также от террористических атак, подобных атакам на Нью-Йорк и Вашингтон в 2001 году. Нью-Дели хочет получить ракетный щит, подобный тем, что уже есть у Вашингтона и Москвы , подчеркивает Times of India. NASAMS II — совместная разработка норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. Она предназначена для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах.