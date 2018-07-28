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У базы Хмеймим уничтожили беспилотник
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ВКС уничтожили приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВКС РФ в Сирии 27 июля обнаружили и уничтожили запущенный с территории боевиков беспилотник, приближавшийся к авиабазе Хмеймим, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.
"Двадцать седьмого июля с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства ВКС России был обнаружен приближавшийся к российской авиабазе Хмеймим с северо-западного направления БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", — говорится в сообщении.
Добавляется, что штатными зенитными огневыми средствами "воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы".
"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — отмечается в сообщении.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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