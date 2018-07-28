Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам

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В ЛНР рассказали об отказе бойцов ВСУ идти на передовую из-за отсутствия воды и еды 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Украинские силовики стали отказываться выдвигаться на передовые позиции линии соприкосновения из-за отсутствия свежей еды и воды, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
«Продолжают поступать сведения о низкой укомплектованности подразделений украинской армии. Так, на данный момент укомплектованность 14-й бригады составляет около 50%», — сказал Осадчий, передает «Луганский информационный центр».
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По его словам солдаты «отказываются выдвигаться на передовые позиции к линии боевого соприкосновения» из-за плохого материального обеспечения, а также «отсутствия свежих продуктов и питьевой воды».
Ранее украинский волонтер Юрий Мисягин рассказывал, что на участке передовой в Донбассе из 72-й механизированной бригады ВСУ уходят офицеры из-за дурного обращения.
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