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Путин пообещал продолжить укрепление флота
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Путин пообещал продолжить укрепление флота 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Высокая боеготовность военно-морских сил — важнейшая составляющая боеспособности страны и ее безопасности, заявил президент России Владимир Путин. Президент пообещал, что Россия продолжит укреплять ВМФ страны, и подчеркнул, что профессия военного моряка всегда была почетной и уважаемой, передает "Интерфакс".
Президент также отметил, что военно-морские силы всегда первыми осваивали достижения науки и техники, после чего шел переток прорывных знаний в гражданскую сферу, передает ТАСС.
И добавил, что военно-морской флот России в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов, в том числе четыре из них будут оснащены ракетами "Калибр", передает РИА Новости.
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