Более 1000 комплектов медалей разыграют на АрМИ-2018

За общую победу в Армейских международных играх команде-победительнице на торжественной церемонии закрытия будет вручена самая главная награда этих состязаний — Кубок АрМИ-2018.

Более тысячи комплектов медалей разыграют на IV Армейских международных играх.

Команды-участницы Армейских международных игр-2018 разыграют 1067 комплектов медалей, для их награждения подготовлено 28 переходящих кубков.

За общую, главную победу в Армейских международных играх команде-победительнице на торжественной церемонии закрытия будет вручена самая главная награда этих состязаний — Кубок Армейских международных игр.

Армейские международные игры АрМИ-2018 проходят с 28 июля по 11 августа. В 28 конкурсах участвуют 207 команд из 33 стран.