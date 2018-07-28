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Более 1000 комплектов медалей разыграют на АрМИ-2018
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Более 1000 комплектов медалей разыграют на АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
За общую победу в Армейских международных играх команде-победительнице на торжественной церемонии закрытия будет вручена самая главная награда этих состязаний — Кубок АрМИ-2018.
Более тысячи комплектов медалей разыграют на IV Армейских международных играх.
Команды-участницы Армейских международных игр-2018 разыграют 1067 комплектов медалей, для их награждения подготовлено 28 переходящих кубков.
За общую, главную победу в Армейских международных играх команде-победительнице на торжественной церемонии закрытия будет вручена самая главная награда этих состязаний — Кубок Армейских международных игр.
Армейские международные игры АрМИ-2018 проходят с 28 июля по 11 августа. В 28 конкурсах участвуют 207 команд из 33 стран.
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