Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в состав ВМФ

В Санкт-Петербурге на предприятии «Северная верфь» состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага и приёма в состав Военно-морского флота России головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Об этом сообщает РИА Новости.
В церемонии принял участие замглавы ВМФ России Виктор Бурсук.
«Несите этот флаг с достоинством и честью», — обратился он к командующему фрегатом.
«Адмирал Горшков» совершил успешный переход из Североморска в составе отряда кораблей Северного флота. 29 июля он примет участие в Главном военно-морском параде.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что строительство фрегата «Адмирал Горшков» началось в 2006 году.