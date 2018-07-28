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Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в состав ВМФ
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Фрегат «Адмирал Горшков» включили в состав Военно-морского флота России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге на предприятии «Северная верфь» состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага и приёма в состав Военно-морского флота России головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Об этом сообщает РИА Новости.
В церемонии принял участие замглавы ВМФ России Виктор Бурсук.
«Несите этот флаг с достоинством и честью», — обратился он к командующему фрегатом.
«Адмирал Горшков» совершил успешный переход из Североморска в составе отряда кораблей Северного флота. 29 июля он примет участие в Главном военно-морском параде.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что строительство фрегата «Адмирал Горшков» началось в 2006 году.
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