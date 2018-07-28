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РФ готовит новинки в области стратегического вооружения
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Вице-премьер России сообщил о подготовке новинок в области стратегического вооружения 

RT на русском 56 минут назад
Фото: ТАСС
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в российские вооружённые силы в ближайшие годы поступят на вооружение высокоточное оружие и новинки в области стратегического вооружения.
Об этом сообщает Интерфакс.
«Высокоточное оружие, серьёзные информационные системы, новинки в области стратегического вооружения», — заявил вице-премьер, информируя о программе вооружения на 2018—2027 годы.
По словам Борисова, новое стратегическое оружие также создаётся в Красногорске.
Ранее сообщалось, что Минобороны России ведёт подготовку к испытаниям ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем.
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