РФ готовит новинки в области стратегического вооружения

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в российские вооружённые силы в ближайшие годы поступят на вооружение высокоточное оружие и новинки в области стратегического вооружения.
Об этом сообщает Интерфакс.
«Высокоточное оружие, серьёзные информационные системы, новинки в области стратегического вооружения», — заявил вице-премьер, информируя о программе вооружения на 2018—2027 годы.
По словам Борисова, новое стратегическое оружие также создаётся в Красногорске.
Ранее сообщалось, что Минобороны России ведёт подготовку к испытаниям ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем.