РФ готовит новинки в области стратегического вооружения

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Эксперт прокомментировал прибытие кораблей военно-морской группы НАТО в Одесский порт

Израильские СМИ сообщили, кто сбил самолёт «Сухой» сирийских ВВС

Бурджанадзе: Грузии абсолютно не нужно вступление в НАТО