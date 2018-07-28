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РФ анонсировала новое стратегическое вооружение
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РФ анонсировала новое стратегическое вооружение 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российские вооружённые силы в ближайшие годы будут укомплектованы высокоточным оружием и новинками в области стратегического вооружения, передает Интерфакс.
В этом направлении в интересах Минобороны РФ работает российская промышленность, сообщил Борисов. Речь идет о программе вооружения 2018-2027 годов.
«Высокоточное оружие, серьезные информационные системы, новинки в области стратегического вооружения», — сказал он на совещании в Красноярске, подчеркнув, что новое стратегическое оружие создают и в этом городе.
Борисов напомнил, что оборонный комплекс является ключевым для девяти из 12 сибирских регионов, передает издание «Наш Краснодарский край».
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Вместе с тем он отметил, что предприятия, работающие по заказу Минобороны, должны наращивать выпуск продукции, ориентированной на гражданский рынок. Предполагается, что к 2025 году доля такой продукции должна вырасти до 30% в общем объеме производства.
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