РФ анонсировала новое стратегическое вооружение

Интерфакс. Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российские вооружённые силы в ближайшие годы будут укомплектованы высокоточным оружием и новинками в области стратегического вооружения, передает

В этом направлении в интересах Минобороны РФ работает российская промышленность, сообщил Борисов. Речь идет о программе вооружения 2018-2027 годов.

«Высокоточное оружие, серьезные информационные системы, новинки в области стратегического вооружения», — сказал он на совещании в Красноярске, подчеркнув, что новое стратегическое оружие создают и в этом городе.

Борисов напомнил, что оборонный комплекс является ключевым для девяти из 12 сибирских регионов, передает издание «Наш Краснодарский край».

Вместе с тем он отметил, что предприятия, работающие по заказу Минобороны, должны наращивать выпуск продукции, ориентированной на гражданский рынок. Предполагается, что к 2025 году доля такой продукции должна вырасти до 30% в общем объеме производства.