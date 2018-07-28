НАТО готовится напасть на Россию

Североатлантический альянс планомерно увеличивает военную группировку у западных границ России . Очевидно, что НАТО делает это не просто так: готовится масштабная провокация.

Плацдармом для наращивания военной мощи у границ России стала Латвия . Сейчас она буквально нашпигована оружием и солдатами сразу из нескольких стран НАТО. В планах руководства альянса — нарастить группировку.

Бельгии, Польши, Службу в Латвии сейчас несут порядка полутора тысяч военных из Канады Словакии и других стран. Больше всего канадских военных. В дислоцированном на Адажской базе батальоне, где они несут службу, имеются различные военные транспортные средства, включая бронемашины и танки.

Кроме того, на территории Латвии в рамках операции Atlantic Resolve, которая стартовала в апреле 2014 года в целях усиления восточного фланга НАТО, находятся военная техника и солдаты США . На вооружении американцев есть пять вертолетов Black hawk.

Германии, Нидерландов, Турции. В столице страны дислоцировано многонациональное подразделение сил НАТО. Здесь службу по ротации проходят военные из Дании Норвегии , Польши, Испании

Есть планы по увеличению военного контингента союзников в этой балтийской стране, пишет латвийское информационное агентство LETA. Канада недавно заявила, что продлит свое руководство батальоном НАТО в Латвии еще на четыре года, а также увеличит численность своего контингента.

На саммите НАТО в 2016 году было принято решение развернуть многонациональные батальоны в Латвии, Литве Эстонии и Польше. Численность каждой из этих боевых групп составляет около тысячи человек. Латвийский батальон возглавила Канада, литовский — Германия, эстонский — Великобритания , польский — США.

Видимо, скоро натовские военные доберутся и до Украины . Во всяком случае, совместные учения в акватории Черного моря корабли военно-морских сил альянса и украинские фрегаты уже проводят.

Маневры прошли сегодня, 27 июля и на них отрабатывалось взаимодействие в составе многонациональных сил. В частности, проверялись способы применения тактических групп катеров и совместных противоминных действий по стандартам НАТО.

В учениях принимали участие корабли ВМС Нидерландов, Турции, Румынии и Германии, которые с украинскими кораблями и катерами имитировали артиллерийские удары по боевой группе многоцелевых кораблей и отражали малоразмерные скоростные цели.

Все эти милитаристские действия Запада вынуждают Россию защищаться. За последние два года наша страна укрепила западную границу 70 военными соединениями, сообщил недавно министр обороны Сергей Шойгу . Он отметил, что этого требует складывающаяся обстановка.