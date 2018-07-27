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Террористы атаковали российскую базу в Сирии
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Террористы атаковали российскую базу в Сирии 

Рамблер 27 июля 2018
Фото: РИА Новости
Террористы устроили беспилотную атаку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Центра по примирению враждующих сторон.
По словам Алексея Цыганкова, аппаратура российской базы засекла беспилотник боевиков «в темное время суток» два дня назад. Дрон был сбит при помощи зенитных огневых средств еще до приближения к базе на расстояние, при котором падение неконтролируемого беспилотника представляло бы опасность для служащих армии России.
Генерал-майор подчеркнул, что после предпринятой террористами беспилотной атаки не пострадали ни люди, ни какие-либо материальные объекты.
27 июля в то же время суток террористы уже предпринимали попытку атаковать авиабазу Хмеймим уже беспилотником. Тогда БПЛА также был сбит на удалении от базы, не став причиной жертв или травм личного состава или материального ущерба.
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