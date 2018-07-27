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КНР запланировала первые стрельбы из С-400
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Источник: КНР запланировала первые стрельбы из С-400 на конец июля-начало августа 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китай планирует в конце июля — начале августа провести первые тестовые стрельбы из купленных в России зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
"Планируется, что в конце июля — начале августа прошедший обучение в России боевой расчет С-400 Народно-освободительной армии Китая выполнит на китайском полигоне стрельбу по мишени, имитирующей баллистическую цель", — сказал собеседник агентства.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ не стали комментировать предоставленную источником информацию.
Как сообщил ранее ТАСС другой источник, Китай на прошлой неделе завершил приемку поставленного Россией полкового комплекта С-400 "Триумф". После подписания соответствующего акта системы стали собственностью КНР.
О контракте РФ с Китаем на поставку С-400 стало известно в ноябре 2014 года, в ноябре 2015 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение сделки. КНР стала первым зарубежным заказчиком этих систем и всего должна получить два полковых комплекта С-400.
С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения любых средств воздушного нападения и разведки, в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс". Максимальная дальность действия системы составляет до 250 км, высота поражения — 35 км.
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